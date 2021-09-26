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【物流延遲】物流延遲影響供應鏈　Nike及Costa正面臨產品短缺和供貨延誤

商業 18:29 2021/09/26

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受全球海運行業供需失衡影響，美國體育用品公司Nike和超市好市多（Costa）紛發出預警，由於全球供應鏈出現問題，正面臨產品短缺和延誤的狀況。

【物流需求】貨運物流需求強勁　FedEx明年起上調美國運費

Nike表示，其鞋履的生產和交付將受影響至明年春天，該企四分之三的鞋履均在越南和印尼的工廠生產，受到當地封鎖的影響，僅在越南，該企今年就損失了 10 週的生產時間；與此同時，將產品從亞洲運往北美的時間翻了一倍，從大約40天增至 80天，由於港口和鐵路擁堵以及美國勞動力短，Nike在北美、歐洲、中東和非洲的運輸時間也有所增加。Nike首席財務官Matthew Friend表示，Nike無法倖免於全球供應鏈逆風，預計所有地區都會受到這些因素的影響，故下調了今年的銷售預期。

由於運輸延誤和貨車司機短缺，使Costco部份商品短缺。該企亦重新實施了限制購買，包括衛生紙、瓶裝水和一些清潔產品，希望確保商店裡有必需品出售。Costco 的首席財務官Richard Galanti亦表示，目前面對最大的挑戰是很難在短時間內找到貨車和司機，致各種關鍵產品都要更長的交貨時間。為應對此困境，該企甚至租借了三艘遠洋班輪，在未來一年內於亞洲和北美之間運輸產品。

上週， 美國最繁忙的南加州洛杉磯港和長灘港擁堵情況加劇，在兩個港口外等待進港的貨櫃船高達97艘，創下歷史紀錄。由於進口需求激增，世界各地的零售商都面臨著廣泛的物流影響，在美國更一度導致玩具、木材、衣服和寵物食品短缺，同時也推高了消費價格，玩具製造商孩之寶和零售商Adidas等品牌已經警告稱，在年底聖誕購物旺季可能受到影響。

【物流延遲】越南物流延遲影響　日本Uniqlo新品延遲1個月上市

【自動化物流】嘉里物流引入機械臂處理冷凍食品　於低溫環境持續工作20小時

責任編輯：蘇穎琪

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