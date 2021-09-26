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【共同富裕】阿里巴巴主席張勇：制定ESG及助力共同富裕兩大社會責任戰略

股市 18:16 2021/09/26

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【共同富裕】阿里巴巴主席張勇：制定ESG及助力共同富裕兩大社會責任戰略

2021世界互聯網大會在烏鎮召開，阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇致辭時，提出集團圍繞社會責任的兩大戰略，即是ESG及助力共同富裕，並思考如何以平台的力量，為社會發展帶來好處張勇稱，這兩個社會責任戰策將與阿里巴巴集團在內需、全球化、雲計算及大數據三大商業戰略配合。

張勇介紹，阿里巴巴的ESG戰略與「碳中和」路徑，將會圍繞2030年「碳達峰」及2060年「碳中和」的「雙碳」目標來制訂，在確保自身成為一家健康可持續公司的同時，也和合作夥伴、客戶一起搭建綠色、可持續的新商業生態。

張勇又說，公司始終相信，中小企業有活力，則平台有活力，則整個經濟有活力。平台經濟最大的價值，在於成就他人的同時自身也獲得健康成長。只有更普惠、更公平、更規範、更包容，讓更多人和更多中小企業參與其中，平台經濟才會真正和持續地發展好。

阿里將推「技術普惠人才培養計劃」及派駐「鄉村振興技術官」

阿里巴巴今月初宣布將投入1,000億元人民幣推動共同富裕，張勇今日稱，阿里巴巴會推出「技術普惠人才培養計劃」，面向中國廣大縣域的中等職業學校學生進行職業規劃，培養他們的興趣與技術能力，未來希望能為中國的欠發達地區培養超過20萬名數字化人才，讓他們有機會成為專才。

同時，阿里巴巴將派駐「鄉村振興技術官」到田園間，向鄉鎮分享技術，為縣域提供技術保障、培訓與支持，並為鄉村提供更有力的技術人才支撐。

港股 共同富裕 ESG 碳中和 張勇 阿里巴巴－SW（09988）

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