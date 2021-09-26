英加油站排長龍爭入油 運輸大臣：沒有短缺燃料 呼籲市民有需要才入油

近日英國多間加油站表示因缺乏貨車司機，導致部分油站燃料不足需暫時關閉，令不少油站都出現車龍，市民爭相到油站入油。

運輸大臣Grant Shapps在周日（26日）表示，燃料並沒有短缺，呼籲市民理智，在有需要時才到油站加油。又稱政府正在介入以緩解司機短缺的問題。

英國脫歐後貨車司機人手短缺 消息指政府擬發臨時工作簽證 【下一頁】



英國政府周六（25日）宣布，向5,000名外國重型貨車司機，和5,500名外國禽業工人發為期三個月的臨時英國簽證，以緩解貨車司機不足問題。

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責任編輯：黃苑筠