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【中國世界互聯網大會】馬斯克：Tesla將擴大對中國投資

Hot Talk 18:52 2021/09/26

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Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周日在中國世界互聯網大會開幕禮上發表講話，表示在前所未有的經濟動盪背景下，Tesla將致力在中國投資和擴張。馬斯克表示，Tesla已經為加強數據管理而發布了一系列措施，在中國建立的數據中心，將Tesla在中國業務產生的所有數據，包括生產、銷售、服務和充電數據本地化。馬斯克表示，數據保護不僅是一家公司的問題，亦需要所有行業參與者共同努力。

【監管浪潮】Tesla擴充中國公關和法務團隊　7月在華銷量大跌7成 【下一頁】

開幕禮上，馬斯克稱讚中國是「數字化領域的全球領導者」，並表示Tesla將繼續擴大對中國的投資，希望為構建共享利益的數字化未來做出貢獻。 

國務院副總理劉鶴宣讀國家主席習近平賀信時稱，中國願與世界各國一起，打造充滿活力的數字經濟，增強數字政府效能，築牢數字安全屏障。

遠程參加此次活動的還有英特爾（INTC）公司新任首席執行官帕特·蓋爾辛格 （Pat Gelsinger） 和高通公司（QCOM）執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙 （Cristiano Amon）。另外，多間中國網路巨頭包括阿里巴巴 （09988） 和小米 （01810） 亦參與在內。

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責任編輯：曾樂詩

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