【買樓理財】3年禁售期剛過即套現　有人賺過百萬　有人慘蝕離走

香港人愛買樓投資，因他們相信樓價易升難跌，惟買樓投資也要看屋苑地點及購入價，而且未必人人都可以賺錢離場，以下數個成交均於近期錄得，業主同樣於2018年置業，並近期趁禁售期剛過，即出售套現，但結果不同，有人賺過百萬，有人蝕錢。

世紀21北山地產嚴智贇說，北角龍景花園高層B室，實用面積647平方呎，三房間隔，座向西面，望街景，早前以1,370萬元易手，實用呎價21,175元，屬市價水平。資料顯示，原業主於2018年5月以1,220萬元購入上址，持貨3年，禁售期滿，現賬面賺150萬元。

Q房網招潔冰說，小西灣藍灣半島6座高層F室，實用面積492平方呎，兩房連儲物房間，早前以936萬元易手，實用呎價約19,024元。資料顯示，原業主於2018年3月以815萬元購入上址，持貨3年，禁售期滿，現帳面獲利121萬元。

市場消息指，柏蔚山3座高層單位，實用面積約908平方呎，三房一套房間隔，日前以2,200萬元易手，實用呎價24,229元。資料顯示，原業主於2018年６月以約2,624萬元購入上址，持貨至今3年，現帳面蝕約424萬元，物業期內貶值約16%。

祥益地產古文彬說，豫豐花園11座低層A室，實用面積362平方呎，兩房間隔，原業主今年4月放盤，起初叫價530萬元，但見市道有變，不斷減價，終以485萬元出售單位，實用呎價約13,398元。資料顯示，原業主於2018年6月以520萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面蝕35萬元。

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