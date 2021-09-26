【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）

▲ 【香港男神】聚餐合照曝光 新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？

香港劍神、東京奧運花劍金牌得主張家朗及新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛各自在體育比賽及商界大展拳腳，二人擅長的地方截然不同，不過原來二人亦有相同嗜好 - 咖啡。

▲ 【香港男神】聚餐合照曝光 新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？

張家朗今日在社交平台Instagram（IG）上載一則限時動態（IG Story），分享他與鄭志剛的聚餐合照，鄭志剛亦有轉發張家朗的IG Story，更形容二人是「Coffee Hunters」，而張家朗其後再貼上一張凍咖啡的IG Story。

張家朗出名喜歡飲咖啡，事關他幾乎每日都會在Instagram上載「咖啡動態」；識飲識食的鄭志剛除了經常大曬旗下各個K11商場的特色餐廳美食外，不時會上載嘆咖啡的照片，由此可見二人名符其實是「咖啡獵人」。

對於二人聚餐詳情，新世界發展發言人表示，有關午宴純屬私人聚會，不作評論。

劍神張家朗經常分享美食，圖看男神愛食乜

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