【供應鏈危機】美國大型零售商Costco 限購衛生紙等日用品

受環球供應鏈瓶頸影響，美國大型零售商Costco（COST）在周四（23日）表示，再次對部分日用品如衛生紙、毛巾、樽裝水等實施購買限制。

Costco去年亦因疫情關係曾實施限購，財務總監Richard Galanti 在財報會議上表示，儘管今年的供應商庫存充足，但因為運輸問題，導致交貨出現延遲。

為解決問題，Costco已租用三艘越洋貨輪供來年使用，每艘船一次可裝載800至1,000個貨櫃，在美國、亞洲和加拿大之間往來。

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責任編輯：黃苑筠