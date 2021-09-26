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英國汽油食物短缺 官員警告面臨艱難冬天

環球社會熱點 16:59 2021/09/26

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新冠肺炎疫情及英國脫歐後貨車司機短缺等因素影響下，英國供應鏈陷入混亂。英國民眾紛紛搶購汽油、食物等必需品，英國政府官員警告民眾可能面臨艱難冬天，但呼籲民眾避免恐慌搶購。

供應鏈大亂 美Costco限購廁紙等日用品 【下一頁】

由於沒有足夠的貨車司機送貨，能源公司英國石油（BP）與Esso上周宣布已暫時關閉部分油站。英國部分地區的加油站已經沒有汽油供應，但油站外仍有多輛汽車排長龍等候入油。

英國最大連鎖超市Tesco旗下有500個油站，上周五（24日）發聲明安撫民眾。Tesco強調汽油供應充足，每日都會運送汽油到英國各地。

英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）上周五（24日）表示，民眾應該如往常一樣購買汽油。他強調煉油廠仍有充足的汽油供應，如有需要的話，政府可派軍人駕駛油罐車協助運送汽油。

食物和飲品供應鏈同受影響，英國部分地區超市貨架上的汽水和水遭搶購一空。英國國家統計局（ONS）的數據顯示，有18%成人表示在過去兩周無法購買必需食物，反映食物供應同樣短缺。

英國燃料告急排大隊爭入油 多間加油站暫停營業 【下一頁】

Tesco早前向英國政府表示，該公司目前出現800個送貨司機空缺，警告如貨車司機危機持續下去，在聖誕節恐怕會出現恐慌性搶購的情況。

英國商業、能源及工業策略政務次官史凱利（Paul Scully）早前表示，英國民眾將會面臨一個非常艱難的冬天（a really difficult winter for people）。他表示政府不會低估所有人所處的情況，但敦促民眾沒有必要搶購商品。

英國貨車司機嚴重短缺導致貨物交付受阻，部分僱主更提供高達7萬英鎊（約74.6萬港元）的高薪請人，並提供2,000英鎊（約2.1萬港元）的入職獎金。

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責任編輯：鄭錦玲

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