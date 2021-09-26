【電動車】特斯拉上海工廠預計在今年頭9個月 生產30萬輛汽車

據《路透社》報道，兩位消息人士稱，儘管全球半導體短缺，但特斯拉（TSLA）上海工廠預計將在今年前9個月生產30萬輛汽車，7月至9月季末將出現交付高峰。

該工廠正為包括德國和日本在內的國內和國際市場生產Model 3 轎車和Model Y 運動型多功能車。

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今年8月，上海自由貿易試驗區臨港新片區黨工委副書記袁國華表示，預計今年工廠將生產45萬輛汽車，其中6.61萬輛用於出口。

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責任編輯：黃苑筠