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【電動車】特斯拉上海工廠預計在今年頭9個月 生產30萬輛汽車

股樓投資 17:11 2021/09/26

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據《路透社》報道，兩位消息人士稱，儘管全球半導體短缺，但特斯拉（TSLA）上海工廠預計將在今年前9個月生產30萬輛汽車，7月至9月季末將出現交付高峰。

該工廠正為包括德國和日本在內的國內和國際市場生產Model 3 轎車和Model Y 運動型多功能車。

【晶片短缺】全球晶片荒持續 馬斯克料明年有望解決  【下一頁

今年8月，上海自由貿易試驗區臨港新片區黨工委副書記袁國華表示，預計今年工廠將生產45萬輛汽車，其中6.61萬輛用於出口。

同場加映：【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

路透社 電動車 汽車

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