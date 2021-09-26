英國料發5000臨時司機簽證 應對供應鏈中斷危機

英國供應鏈面臨多個問題，早前有報道指英國缺少10萬名貨車司機。英媒報道，英國政府將於當地周日（26日）公布貨車司機臨時簽證計劃，或會發放5,000個臨時貨車司機簽證。有英國議員表示歡迎，更建議當局採取多種方式增加貨車司機人數，例如培訓阿富汗難民。

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英國貨車司機短缺造成燃料及食物供應鏈中斷，部分油站因缺油而關閉，大量民眾開車排長龍入油。英國廣播公司（BBC）報道，當局周日會公布更多臨時簽證計劃細節。英國政府據報將發放約5,000個為期3個月的臨時簽證，允許工人在英國工作至平安夜。

雖然英國將批准來自多個地區的司機取得臨時簽證，但大部分貨車司機料來自歐盟。當局亦將推出一系列長期措施，包括增加貨車司機培訓及考試等。

英國保守黨議員埃爾伍德（Tobias Ellwood）對計劃表示歡迎，但指政策難在一夜之間扭轉困境。除了培訓更多本土司機及縮短考試期外，他建議當局也可培訓數百名阿富汗難民，以增加貨車司機人手。

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英國汽車協會（Automobile Association）主席埃德蒙·金（Edmund King）表示，部分油站缺油是由於民眾恐慌性搶購，並非供應鏈出現問題。若民眾只在無油時到油站入油，短缺問題可在數日內解決，強調燃料庫存充足。

英國物流界商會Logistics UK 估計，英國仍需約9萬名大型貨車司機。該組織指疫情、脫歐、勞動力老化、人工低及惡劣工作環境等因素，都進一步加劇司機人手短缺情況。

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責任編輯：李俊儀