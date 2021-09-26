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【廣東限電】省能源局：冷氣不低於26度　3層辦公樓以下停用電梯

股樓投資 17:31 2021/09/26

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電煤緊缺、加上用電需求大，國內部分地區出現供電緊張的情況。廣東省能源局和廣東電網周日（26日）聯合發布《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，要求全省各級黨政機關、事業單位帶頭節能辦公，包括冷氣溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用升降機等。

該倡議書還提倡，廣東全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。同時鼓勵廣大市民採取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式，居家照明盡量利用自然光，少開長明燈，鼓勵冷氣設置溫度不低於26度。

數據顯示，9月上旬以來，廣東省用電需求不斷攀升，截至9月23日，全省統調最高電力負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高增11%。值得留意的是，目前正是「金九銀十」訂單高峰期，尤其是第二、第三產業用電需求持續旺盛。

滙豐發表報告指，目前內地煤價較高，令內地發電成本增加，即使發改委已推出措施改善供應，但仍然未能為煤價降溫，但估計限電措施將有助冷卻煤價，故維持看好電力股，重申華潤電力 （00836） 及中國電力 （02380） 「買入」評級，目標價分別為23.2元及4.4元。

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撰文 : 黃卓賢

港股 電力股 中國電力（02380） 華潤電力（00836） 廣東省

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