  • 30°C
香港時間 : 2021926日 (日) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】業主「賣大包」套現離場　新港城低市價6%沽

股樓投資 16:40 2021/09/26

分享：

近期二手市場交投轉慢，個別業主為了促成交易，不惜低市價出售單位。雖然減價平賣，但由於多年前入市，故仍獲利甚豐。

市場消息指，馬鞍山新港城C座中層8室，實用面積490平方呎，三房間隔，原開價788萬元，放盤3個月，累減45.2萬元，終以742.8萬元易手，成交價略低市價6%，實用呎價約15,159元。

資料顯示，原業主於1992年以199.9萬元一手購入上址，持貨29年，現帳面賺542.9萬元，物業期內升值約2.7倍。

延伸閱讀【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股【下一頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

私人屋苑 新港城 馬鞍山

上一篇文章

【晶片短缺】英特爾兩家晶片廠動工 盼與台積電爭龍頭地位

下一篇文章

【國際油價】受供應緊張影響 油價創近三年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【樓市熱話】親戚膝下無子 因保安經常噓寒問暖 終獲贈一層樓 網民： 我都想做保安
【樓市熱話】親戚膝下無子 因保安經常噓寒問暖 終獲贈一層樓 網民： 我都想做保安
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【職場熱話】有同事離職派旺旺仙貝 唔係人人有 「咁派法我寧願佢唔派」 網民：有餅你吃就偷笑！
【職場熱話】有同事離職派旺旺仙貝 唔係人人有 「咁派法我寧願佢唔派」 網民：有餅你吃就偷笑！
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股