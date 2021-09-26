【二手樓價】業主「賣大包」套現離場　新港城低市價6%沽

近期二手市場交投轉慢，個別業主為了促成交易，不惜低市價出售單位。雖然減價平賣，但由於多年前入市，故仍獲利甚豐。

市場消息指，馬鞍山新港城C座中層8室，實用面積490平方呎，三房間隔，原開價788萬元，放盤3個月，累減45.2萬元，終以742.8萬元易手，成交價略低市價6%，實用呎價約15,159元。

資料顯示，原業主於1992年以199.9萬元一手購入上址，持貨29年，現帳面賺542.9萬元，物業期內升值約2.7倍。

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