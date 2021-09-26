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【芯片短缺】Intel亞利桑那州擴建2座新工廠　冀增產能力爭龍頭地位

商業 16:27 2021/09/26

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英特爾(Intel)在亞利桑那州（Chandler）的2座新工廠日前正式動工，這是其轉型計劃的一部分，旨在成為面向外部客戶的主要芯片製造商。

疫情造成全球芯片需求量大增，為增加產能，英特爾(Intel)在亞利桑那州（Chandler）的2座新工廠日前正式動工，這是其轉型計劃的一部分，旨在成為面向外部客戶的主要芯片製造商。

【芯片荒】全球9大芯片商增產能　總庫存達5040億創新高

路透社報道，該2座新工廠耗資 200 億美元，被命名為Fab 52與Fab 62，一旦完工後，將成為Intel在亞利桑那州錢德勒園區的第6座工廠。該工廠將採用Intel最先進的芯片製造技術，為其在行業激烈的競爭中，將扮演核心角色。

英特爾一直以生產自家晶片產品為重。這兩座新工廠也是Intel首個向客戶保留晶片供應的的芯片廠，在這次轉型計劃中，預計將供貨給高通（Qualcomm）、亞馬遜（Amazon）雲端運算部門等外部客戶。英特爾首席執行官Pat Gelsinger早前接受路透社採訪時提到，希望其供應鏈具有更大的彈性，故要徹底加快腳步， 但目前仍難估算新工廠有多少產能可留給外部客戶。

據路透社早前報道，Intel的競爭對手台積電也購買了土地，在鳳凰城建設其第一個美國園區，並計劃在當地設立多達6間芯片工廠。Pat Gelsinger表示，Intel計劃在今年年底前公布另一個美國園區網站，最終將建成共８間芯片工廠。

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責任編輯：蘇穎琪

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