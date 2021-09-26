【晶片短缺】英特爾兩家晶片廠動工 盼與台積電爭龍頭地位

英特爾 ( Intel，INTC ) 兩座新晶片工廠在周五（24日）破土動工，這是其轉型計劃的一部分，旨在成為主要晶片製造商。

兩座新工廠分別被稱為Fab 52和Fab 62，共耗資 200 億美元。建成後將使英特爾的工廠總數達到6家，工廠將採用英特爾最先進的晶片製造技術，

【晶片短缺】全球晶片荒持續 馬斯克料明年有望解決 【下一頁】

英特爾行政總裁Pat Gelsinger日前出席白宮半導體峰會時表示，希望半導體供應鏈更有彈性又指作為美國本土唯一一家能夠進行世界上最先進半導體製程技術的公司，將會加快腳步。

英特爾現在落後於競爭對手台積電。據路透社早前報導，英特爾的競爭對手台積電也購買了土地，在鳳凰城建設其第一個美國園區，該園區距離英特爾所在地不遠，台積電計劃在那裡設立多達6家晶片工廠。

不過，Pat Gelsinger表示，Intel計劃在今年年底前公布另一個美國園區設廠，最終將建成共8間晶片工廠。

同場加映：【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠