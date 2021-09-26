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黃偉綸：東大嶼都會最快2034年有首批居民入伙　地建會配合開拓土地

股樓投資 14:00 2021/09/26

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新一份《施政報告》將於下月6日公布，房屋政策料是市民其一關心議題，皆因或多或少影響樓價。發展局局長黃偉綸預告，政府將公布有關新界北的交通基建細節，又稱若東大嶼發展計劃得到落實，首批居民可於2034年入伙。

黃偉綸估計，中部水域人工島的填海工程於2027年開始，2030年會有首批土地供應，而首批居民可望2034年入伙。他又稱，本港2030年之後的土地供應主要來源有二，一是新界北發展區，二是中部水域人工島填海，而政府未來數個星期將會公布《香港2030+》的最新研究報告。

他又說，新界北的未來發展很好，而且與深圳僅一河之隔，兩地可產生良好的協同效應，而特區政府在交通基建方面努力。談到政府是否會興建新鐵路，連接元朗洪水橋和深圳前海，黃偉綸說，相信行政長官在下月發表的施政報告會或有論述。

黃偉綸說，未來5年，政府平均每年收回100公頃土地，較現時年均收回45公頃土地多。他又透露，政府最新的10年公營房屋建屋目標，多過原本預計的31萬6千個單位，而當局稍後會公布詳情。他又指，地產建設商會已表示配合政府開拓土地，目前土地共享先導計劃亦有3個計劃正在商討。

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撰文 : 黃卓賢

土地供應 施政報告 黃偉綸 填海 基建

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