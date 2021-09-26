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【德國大選】默克爾為拉舍特衝刺拉票 民調指追貼社民黨

環球社會熱點 15:39 2021/09/26

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德國大選當地時間周日（26日）舉行，總理默克爾上周六（25日）落區為所屬政黨基督教民主聯盟作最後衝刺拉票。德國民調顯示，社會民主黨與基督教民主聯盟支持率差距收窄。有德國政治分析家表示，默克爾依然深受民眾歡迎。

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拉舍特（Armin Laschet）現年60歲，是默克爾（Angela Merkel）所屬黨基督教民主聯盟（CDU）內接班人。惟早前民調一直顯示，拉舍特的支持率落後主要對手社會民主黨（SPD）的候選人舒爾茨（Olaf Scholz）。

默克爾上周五（24日）出席慕尼黑（Munich）保守派集會後，上周六再到拉舍特家鄉亞琛（Aachen）拉票。默克爾在競選活動上向民眾表示，投票關乎自身、後代及長輩的未來，並敦促保守派聯盟大力動員。

當日拉票情況

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默克爾表示，氣候變化將會是下屆政府面臨的主要挑戰，並不能通過簡單改變規例來實現目標，也需要新技術、程序、研究人員。默克爾形容拉舍特將會負責搭建橋樑，讓更多人才參與其中。

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近日民調顯示拉舍特與舒爾茨的支持率差距正收窄。一項民調更指舒爾茨支持率為27%，拉舍特僅低其1個百分點。柏林自由大學（Free University）政治分析專家尼德邁爾（Oskar Niedermayer）表示，默克爾依然受民眾歡迎。但尼德邁爾憂慮她頻密與拉舍特一同亮相或會適得其反，民眾或會比較2人，並認為默克爾比拉舍特更為適合。

隨著大選投票日逼近，舒爾茨早前亦落區拉票。他在回應選民時表示，自己正在爭取對德國進行大幅度改革，希望未來能聯合綠黨組建新政府。

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責任編輯：李俊儀

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