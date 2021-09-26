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【新冠疫苗】6000萬美國人可接種加強劑 拜登都會打

環球社會熱點 15:16 2021/09/26

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美國疾控中心（CDC）上周公布新冠疫苗加強劑接種建議，建議長者、重症高危群體及高風險環境工作者接種加強劑。美國總統拜登讚揚CDC的決定，稱美國共有6,000萬人現已合資格接種加強劑，更表示自己都計劃接種。

研究：母親懷孕時接種疫苗 新生嬰獲高水平抗體 【下一頁】

【新冠疫苗】荷蘭12歲男童冀探病重祖母 入稟告反打針父親 【下一頁】

CDC上周五（24日）發表聲明，指CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）已同意為已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的以下人士接種輝瑞加強劑。合資格群體包括65歲或以上長者、療養院友、重症高危群體及高風險環境工作者。

拜登（Joe Biden）同日表示，有6,000萬美國人合資格接種輝瑞加強劑。有2,000萬人已完成接種兩劑輝瑞疫苗滿6個月，現時已能接種加強劑。

現年78歲的拜登於今年1月11日接種第二劑輝瑞疫苗。拜登表示雖然他未知甚麼時候輪到他接種加強劑，但他會盡快接種加強劑。

【輝瑞疫苗】歐盟擬10月初決定 是否開打加強劑 【下一頁】

美國監管機構料會在未來數周公布，會否建議已完成接種Moderna或強生（Johnson & Johnson）疫苗的民眾，接種新冠疫苗加強劑。拜登表示專家正日以繼夜地分析這兩款疫苗的數據，以作出決定。

但拜登同時警告，美國有四分之一人口、即超過7,000萬人尚未接種首劑新冠疫苗。他批評有民選官員利用虛假信息來阻止民眾接種疫苗，形容上述情況使人無法接受。

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責任編輯：鄭錦玲

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