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【國際油價】受供應緊張影響 油價創近三年新高

股樓投資 15:57 2021/09/26

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受供應緊張影響，油價周五（24日）連續第三周上漲，至近三年高位。

早前美國墨西哥灣沿岸受颶風艾達吹襲，導致原油的生產中斷。布蘭特原油期貨上漲0.84美元和1.1%，收報每桶78.09美元，而WTI原油上漲0.68美元和0.9%，收報每桶 73.98美元。這是布蘭特原油自2018年10月以來和 WTI 原油自 2021年7月以來的最高收盤價。

高級石油市場分析師Louise Dickson表示，油價有望繼續上漲，市場正在消化供應中斷的長期影響，以及為了滿足煉油廠需求可能導致庫存減少。

同場加映：【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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