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【帶你睇盤】完成大維修　單位無窗台　南區屋苑叫價低過銀行估值

股樓投資 15:01 2021/09/26

分享：

薄扶林置富花園位於薄扶林置富道9號，是港島南區的大型屋苑，雖然屋苑早於1978年8月入伙，樓齡較大，但勝在居高臨下，而且背山面海，有清幽寧靜居住環境。今次介紹的單位為富澤苑中層H室，實用面積439平方呎，原則為兩房間隔，現改為一房，享內園及少量海景，現叫價718萬元，比中國銀行網上即時物業估值低33萬元。

資料顯示，置富花園建有27座，提供4,328個單位，實用面積由431平方呎起，至最大957平方呎。

放盤單位圖片︰

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放盤單位： 置富花園 富澤苑 (H-18座) 中層 H室
實用面積： 439平方呎
間隔： 原則兩房，現為一房
叫價： 718萬元
賣點：
  • 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達751萬元（估價日期 : 2021年9月24日），單位現時叫價較估值低33萬元
  • 大型地標屋苑，屋苑背山面海，環境清幽
  • 單位沒有窗台，間隔四正、實用
  • 社區配套完善，設有商場，有多間食肆及超級市場及銀行等
  • 交通便利，有多條巴士線及小巴線可以直達中西商業區等地方
  • 剛完成了全面大維修

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3zT8C0x

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 置富花園 放盤 利嘉閣

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