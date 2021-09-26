【帶你睇盤】完成大維修　單位無窗台　南區屋苑叫價低過銀行估值

薄扶林置富花園位於薄扶林置富道9號，是港島南區的大型屋苑，雖然屋苑早於1978年8月入伙，樓齡較大，但勝在居高臨下，而且背山面海，有清幽寧靜居住環境。今次介紹的單位為富澤苑中層H室，實用面積439平方呎，原則為兩房間隔，現改為一房，享內園及少量海景，現叫價718萬元，比中國銀行網上即時物業估值低33萬元。

資料顯示，置富花園建有27座，提供4,328個單位，實用面積由431平方呎起，至最大957平方呎。

放盤單位圖片︰

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放盤單位： 置富花園 富澤苑 (H-18座) 中層 H室 實用面積： 439平方呎 間隔： 原則兩房，現為一房 叫價： 718萬元 賣點： 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達751萬元（估價日期 : 2021年9月24日），單位現時叫價較估值低33萬元

大型地標屋苑，屋苑背山面海，環境清幽

單位沒有窗台，間隔四正、實用

社區配套完善，設有商場，有多間食肆及超級市場及銀行等

交通便利，有多條巴士線及小巴線可以直達中西商業區等地方

剛完成了全面大維修

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註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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