【帶你睇盤】完成大維修　單位無窗台　南區屋苑叫價低過銀行估值

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薄扶林置富花園位於薄扶林置富道9號，是港島南區的大型屋苑，雖然屋苑早於1978年8月入伙，樓齡較大，但勝在居高臨下，而且背山面海，有清幽寧靜居住環境。今次介紹的單位為富澤苑中層H室，實用面積439平方呎，原則為兩房間隔，現改為一房，享內園及少量海景，現叫價718萬元，比中國銀行網上即時物業估值低33萬元。
資料顯示，置富花園建有27座，提供4,328個單位，實用面積由431平方呎起，至最大957平方呎。
放盤單位圖片︰
|放盤單位：
|置富花園 富澤苑 (H-18座) 中層 H室
|實用面積：
|439平方呎
|間隔：
|原則兩房，現為一房
|叫價：
|718萬元
|賣點：
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 黃卓賢