【加密貨幣】印尼貿易部長：將會加強監管 但不會禁止所有加密貨幣交易

中國人民銀行本周五（24 日）宣布，所有涉及加密貨幣的金融交易都屬非法金融活動，令加密貨幣周五重挫。不過，印尼貿易部長Muhammad Luthfi在周六（25日）向當地媒體表示，印尼政府不會禁止所有加密貨幣交易。不過，政府將會加強監管，正在研究如何降低它們被用於非法金融活動。

【加密貨幣】中國禁止交易加密貨幣 人行：所有相關業務均屬違法 【下一頁】

比特幣、以太坊和狗狗幣等加密貨幣目前在印尼被視為資產和商品，允許當地人交易數字硬幣，但不允許將其用作支付工具。

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責任編輯：黃苑筠