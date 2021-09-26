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【串流平台】遠遜Netflix和Disney+ Apple TV+美加訂閱用戶不到2000萬

股樓投資 13:54 2021/09/26

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串流平台Apple TV+於2019 年秋季推出 ，蘋果（AAPL）從未透露過其訂閱用戶數量。近日國際劇院舞台工作者聯盟 （IATSE）表示，截至7月1日，蘋果在美國和加拿大的 Apple TV+ 訂閱量不到 2000萬。

根據IATSE與商界制定的合約，如果公司串流服務在美國和加拿大的訂閱用戶少於2000萬，則可以以較低廉的價錢僱用幕後工作人員製作高成本作品。

由於蘋果從未透露Apple TV +的用戶數量，因此許多分析師都不願作出預測，但不少人認為，它的數量低於Netflix和Disney+兩大串流平台。Netflix在第二季有2.09億用戶，而Disney+則有1.16 億用戶。

同場加映：【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

 

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責任編輯：黃苑筠

Apple TV Disney 經濟 Netflix 加拿大 美國 Apple

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