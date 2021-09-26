【有相睇】為買全海景單位　買家搶先落訂　不惜出高價入市

為了買得「心頭好」上車，有買家不惜出較高價購入單位。利嘉閣雷敏儀說，堅尼地城珍珠閣A座高層2室，實用面積395平方呎，兩房間隔，全屋外望享海景，放盤約一星期，獲區內首置客以822.8萬元承接，實用呎價約20,830元。

雷敏儀續說，買家為區內首置客，希望在父母家附近置業，而且要求找一間可望海的單位，過去曾跟其他地產代理睇樓一年，惟仍未遇到「心頭好」，其後買家於網上看到上址放盤，即聯絡約睇樓，睇樓後第二天想還價，但得知有另一組買家將於晚上落訂，便果斷地比該組買家更早落訂和跟業主簽合約，由放盤至成交僅約一星期。

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代理續說，雖然屋苑過去的成交呎價約為18,000元，但有關單位均沒有全海景，而且市場很少這種優質海景單位放售，所以是次買家願意出較高價購入單位。

資料顯示，原業主於1993年5月，以約149萬元購入上述單位，持貨約28年，現轉手帳面獲利約673.8萬元，物業升值約4.5倍。

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