【置業故事】念念不忘日出康城　遇業主兩度反價　索性「一炮過」付1020萬入市

雖然股市持續弱勢，更有業主因此減價賣樓，甚至蝕讓離場，但對二手市場影響不大。利嘉閣蔡庭勇說，將軍澳日出康城領都3座（左翼）高層C室，實用面積約728平方呎，三房套連儲物室間隔，向東北，景觀開揚，且可望山景，業主原開價980萬元，及後兩度反價，終以1,020萬元成功以公司股權轉讓方式易手，實用呎價約14,011元。

蔡庭勇說，買家曾居住日出康城，心儀該區單位，認為區內單位經濟實惠，但一值缺乏公司股權轉讓之盤源，而且過去一是遇上業主突然封盤，或是遇上被其他買家搶先一步購入心儀單位。代理續說，買家見樓價在疫情期間仍然高企，決定不能再等，經影片睇樓後，當機立斷購入單位，並即時與業主議價，雖然業主兩度反價，但最後買家以1,020萬元「一炮過」付款拍板買入單位。

據了解，原業主於2010年9月，以約419.7萬元一手購入單位，持貨至今約11年，現帳面賺約600.3萬元，物業期內升值逾1.4倍。

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