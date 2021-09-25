英國脫歐後貨車司機人手短缺　消息指政府擬發臨時工作簽證

據《路透社》報道，英國將宣布向貨車司機發放臨時工作簽證，以緩解嚴重人手短缺問題。貨車人手短缺影響燃油運輸，有加油站大排長龍。

英國脫歐後面臨貨車司機人手短缺 有公司以年薪50萬元吸人材 【見下頁】

零售商早前警告指，此或會波及聖誕節，市面出現缺貨危機。首相辦公室表示，正在考慮採取臨時措施，以來解決重型貨車 (HGV) 司機短缺的問題。

報道提到，當地政府將批准最多5,000名持有短期簽證的外國司機。此為物流公司和零售商，多月以來一直要求的措施，惟政府此前拒絕該要求。

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然而，英國公路運輸協會 (The UK's Road Haulage Association) 表示，如果要滿足人手需求，英國需要再增加10萬名司機。

受疫情影響，英國不少駕駛班及考試都因而停擺；加上脫歐，約2.5萬名原本由歐盟其他國家來到英國工作的司機，都返回歐洲國家，所以以造成目前司機不足，令到供應鏈都出現問題。

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