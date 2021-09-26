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聯儲局官員指經濟已達「收水」門檻　預計明年底有望加息

環球政經 01:26 2021/09/26

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美國經濟復甦之下，聯儲局貨幣政策走向成為市場焦點。美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周五（24日）表示，如若就業如預期般繼續改善，相信聯儲局會於11月開始「收水」，明年底有可能開始加息。

梅斯特認為美國經濟已經滿足了聯儲局目標，因此她支持聯儲局在11月縮減買債規模，並將於明年上半年結束。另外她認為經濟也大致符合加息標準，不過距離實現最大就業仍有一段距離，不過她預期美國到明年底將能滿足這一條件。

美國聯儲局本周議息會後，主席鮑威爾（Jerome Powell）宣布維持現有利率不變。他同時表示，如經濟發展符合預期，聯儲局將會於11月初的議息會議上採取行動，但指這需要合理且良好的就業報告支持。

 

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編輯：李勝男

經濟 加息 美國聯儲局

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