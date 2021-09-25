【海外樓訊】澳洲今年樓價漲幅達18.4%　IMF促當局採取措施控制樓價

國際貨幣基金組織（IMF）周五警告，澳洲當局需要收緊房貸要求，從而為熾熱的房地產市場降溫，並降低金融體系的風險。

IMF在對澳洲的定期評估中提到，貨幣和財政政策需要保持流動，以支持在封城期間的經濟。不過IMF指出，當地創紀錄的低利率，大大地推動了房價和房貸。

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「飆升的房價令人擔憂國民的負擔力和金融穩定性。」IMF又解議，當地應收緊宏觀審慎政策，並密切監控貸款標準。

IMF在報告中續稱，他們提供的備選方案包括增加利息適用性緩衝，以及對債務收入比，和貸款價值比「制定組合限制」。

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澳聯儲在早前表示，他們正在評估是否對高負債率借款人，採取適當性限制措施。儘管悉尼和墨爾本等地區。因變種病毒蔓延仍處於封城狀態，但澳聯的房價仍在不斷飆升。

據統計，自去年8月以來澳洲樓價漲幅已超20%，今年以來的房價漲幅達到18.4%，這是自1989年7月以來的最大漲幅。

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