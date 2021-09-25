林俊傑遭「偷臉」用於AI換臉惡搞影片　起訴B站UP主並索賠27.5萬元

科技發達，內地的換臉軟件亦愈來愈逼真，不過胡亂使用上名人的臉，或會惹上官非！台灣金曲歌王林俊傑近日高調起訴BiliBili（B站）一名UP主「瓜瓜Mars」，指控對方長期以「AI換臉」技術，製作多支惡搞影片，不滿侵犯其肖像權，要求賠償27.5萬元人民幣。

【筍工推介】投推署招聘行政助理 月薪2.3萬元 無要求特別技能 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

《澎湃新聞》報道引述林俊傑起訴B站的法律文件，提到要求法院頒令B站披露UP主「瓜瓜Mars」，其發布的涉案視頻播放量、點贊量、分享量、評論提交量以及涉案視頻獲得收益等必要資料資訊。

而涉案侵權視頻為：

1、笑到頭掉！JJ模仿韓流女王李貞賢演唱《哇》，

2、全員林俊傑版《See You Again》，

3、[AI]林俊傑模仿張娜拉演唱《Sweet Dream》，

4、全員JJ版《還珠格格》，

5、全員JJ版《中國話》，

6、[神cos]林俊傑一人模仿24位歌手翻唱《北京歡迎你》

京東與嗶哩嗶哩合作推會員卡 實現權益互通 【見下頁】

另外，林俊傑亦要求法院頒令，判令被告在B站上經營的帳號「瓜瓜Mars」主頁，以及在《人民法院報》上就擅自使用林俊傑的肖像及姓名，進行商業傳一事，向他公開賠禮道歉。

文件提到，林俊傑要求被告賠償經濟損失25萬元，精神損害撫慰金2萬元，維權成本合理開支5000元，共計27.5萬元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機