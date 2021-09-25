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林俊傑遭「偷臉」用於AI換臉惡搞影片　起訴B站UP主並索賠27.5萬元

環球政經 19:36 2021/09/25

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科技發達，內地的換臉軟件亦愈來愈逼真，不過胡亂使用上名人的臉，或會惹上官非！台灣金曲歌王林俊傑近日高調起訴BiliBili（B站）一名UP主「瓜瓜Mars」，指控對方長期以「AI換臉」技術，製作多支惡搞影片，不滿侵犯其肖像權，要求賠償27.5萬元人民幣。

【筍工推介】投推署招聘行政助理 月薪2.3萬元 無要求特別技能 【見下頁

    點擊圖片放大
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《澎湃新聞》報道引述林俊傑起訴B站的法律文件，提到要求法院頒令B站披露UP主「瓜瓜Mars」，其發布的涉案視頻播放量、點贊量、分享量、評論提交量以及涉案視頻獲得收益等必要資料資訊。

而涉案侵權視頻為：

　　1、笑到頭掉！JJ模仿韓流女王李貞賢演唱《哇》，

　　2、全員林俊傑版《See You Again》，

　　3、[AI]林俊傑模仿張娜拉演唱《Sweet Dream》，

　　4、全員JJ版《還珠格格》，

　　5、全員JJ版《中國話》，

　　6、[神cos]林俊傑一人模仿24位歌手翻唱《北京歡迎你》

京東與嗶哩嗶哩合作推會員卡 實現權益互通 【見下頁

另外，林俊傑亦要求法院頒令，判令被告在B站上經營的帳號「瓜瓜Mars」主頁，以及在《人民法院報》上就擅自使用林俊傑的肖像及姓名，進行商業傳一事，向他公開賠禮道歉。

文件提到，林俊傑要求被告賠償經濟損失25萬元，精神損害撫慰金2萬元，維權成本合理開支5000元，共計27.5萬元。

 

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撰文 : 陳楚琨

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