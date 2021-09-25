【消費調查】日本8月信用卡消費指數　與往年同期相比下降7.9%　

據《人民網》報道，日本資料分析公司Nowcast與大型信用卡公司JCB，早前共同進行「消費趨勢指數調查」，調查資料顯示，與2016至2018年間同期指指數平均值相比，今年8月的指數下降了7.9%。

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調查的機構指出，主要原因是受日本擴大緊急狀態，和「防止蔓延等重點措施」適用範圍的影響，因此民眾在8月的外出消費仍處於低迷狀態。

其中，在「交通」方面下降65.1%，「旅遊」方面下降44.8%，「外出就餐」方面下降34.9%。

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不過，因舉辦東京奧運會、殘奧會，日本民眾8月在家中觀看比賽等，所產生的居家消費需求增加，其中包括外賣在內的「網購食品飲料」方面大幅增長82.3%，「便利店消費」增長46.1%、「超市消費」增長26%。

進行調查的兩家公司稱，這是基於信用卡的使用資訊分析得出的資料。伴隨著新冠疫苗接種工作的不斷推行，相信隨著新增確診病例數的不斷減少，居民消費需求會逐步增長。

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