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【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病

環球政經 17:47 2021/09/25

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據《路透》報道，挪威政府表示，當地將於周六下午4時結束防疫措施，並指該些措施限制了社交互動並阻礙了許多企業的營運。

【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放 無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色 【見下頁

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挪威總理Erna Solberg在記者會表示：「挪威採取嚴厲措施已561天，現在是時候恢復正常生活了。」而據《The Norway Local》報道，挪威公共衛生研究院（Norwegian Institute of Public Health）助理院長Geir Bukholm表示，現在可嫌將新冠病毒，視為季節性呼吸道疾病之一。

取消保持社交距離後，挪威的文化和體育場館都能夠「塞滿人」；餐廳及夜店亦可重開。同時，旅行限制也將放寬，政府將不再建議國民勿前往歐洲以外地區。不過來自被認為感染率高的國家的人，仍要接受相關隔離措施。

【寵物稅】原來養狗都要繳稅 疫情期間德國養狗稅收創新高 【見下頁

事實上，Solberg至今已經取消了，自去年3月以來實施的防疫措施4步計劃的前3個階段，只是出於對但對感染率的擔憂，才多次推遲最後一步的放寬計劃。

根據公共衛生研究所的數據，現在約有76%的挪威人至少接種了一劑新冠疫苗，67% 的人口已完全接種疫苗。Erna Solberg亦表示即使回歸日常生活，但疫情未完，故接種疫苗仍是相當重要。

 

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撰文 : 陳楚琨

疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 挪威 餐廳

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