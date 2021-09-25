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【超人迪加】內地廣電總局抵制不良情節卡通片　《超人迪加》已遭下架

環球政經 20:07 2021/09/25

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《超人迪加》（內地：《迪迦奧特曼》）是許多人的童年回憶。近日，據內地網友反映，內地多個在線視頻平台上均搜索不到《超人迪加》的片段，據報背後原因是有家長舉報該片涉及暴力情節，會對兒童造成負面影響。

內地國家廣播電視總局本周六（25日）在社交平台發布消息指，要支持符合條件的互聯網視聽節目服務機構依法依規制作、引進、播出內容健康向上、弘揚真善美的優秀動畫片；同時堅決抵制含有不良情節和畫面的動畫片上網播出，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間；

廣電總局還要求各平台應該要規劃好兒童頻道以及青少年專區，進一步規範節目內容、優化節目編排，為青少年健康成長營造良好的網絡視聽空間。

據內地網友指出，除了《超人迪加》外，中國動漫《刺客伍六七》第一季、日本動漫《Re：從零開始的異世界生活》第一季以及《成神之日》均遭各大平台下架。

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編輯：李勝男

社交平台 動畫片 經濟

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