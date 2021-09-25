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【三星手機】傳Samsung正開發Galaxy A13　配有5,000萬像素鏡頭＋支援5G

科技 18:00 2021/09/25

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有消息傳出，三星正在開發Galaxy A13 5G，其手機規格被提前曝光，預計會在明年初上市。

三星（Samsung）正不斷擴大Galaxy A系列產品陣容，並在今年發布了Galaxy A22 5G手機。最近外媒報道指出，官方正在開發Galaxy A13 5G，其手機規格更提前被曝光，預計會在明年初上市，產品售價將會更加便宜。

<<【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕

<<【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間

據外國科技網站《Galaxy Club》報道，三星Galaxy A13 5G或配備5000mAh電池容量，支援15W快速充電。該機將支援5G網絡，主鏡頭採用三星自家ISOCELL JN1感光元件，提供 5000萬像素。上一代Galaxy A12就配有4鏡頭組合，包括4800萬像素主鏡頭、500萬像素超廣角鏡頭、200萬像素深度傳感器，以及200萬像素微距鏡頭。

外媒推測，Galaxy A13 5G最快會在2022年初推出，預計產品售價會較A22 5G更加便宜，更有望成為Galaxy系列中最平價的5G入門機款。

責任編輯：李寶如

 

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