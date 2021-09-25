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【恒大危機】恒大流動性危機持續　周四未如期支付美元債利息

股樓投資 17:07 2021/09/25

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內地房地產商龍頭企業恒大（03333）成為近期全球焦點，本周恒大應向投資者支付8,353萬美元的美元債利息，但因為流動性不足，無法如期支付。對此恒大並未作出正面回應。

據報這筆2022年到期、票息8.25%的美元債，在支付利息上有30天的寬限期，因此即使恒大無法在本周支付這筆款項，也並不算違約。一旦公司無法在未來30天的寬限期內處理則恐導致違約，或意味著該公司的危機進一步惡化。

彭博引述知情人士稱，為防範潛在的風險外溢，中國金融監管機構近期表示，恒大要盡力避免美元債違約。但目前沒有跡象顯示，政府會為公司債務提供任何財務支持，因為境外債權人或會遭受一定程度的損失。

 

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編輯：李勝男

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