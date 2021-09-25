馬斯克原來已經結過3次婚　日前親證結束與Grimes 3年情

據外媒Page Six報道，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）與女友Grimes最近結束了3年的戀情。馬斯克與Grimes的戀情於2018年5月曝光，他們的兒子在2020年5月出生。

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馬斯克向Page Six證實，他與這位加拿大歌手已「半分開」( “semi-separated” )，但仍保持良好的關係，並繼續共同撫養他們1歲的兒子X Æ A-Xii Musk。

馬斯克稱，分手的主要原因是，因SpaceX和特斯拉的工作要求，你主要待在德州或海外旅行，而Grimes的工作主要在洛杉磯。

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現時50歲的馬斯克已經歷過3段婚姻。他早在2000年與作家Justine Wilson結婚，兩人育有五個兒子：17歲的雙胞胎Griffin and Xavier，以及15歲的三胞胎Damian, Saxon and Kai。

至2010年，馬斯克與女演員塔Talulah Riley結婚，兩年後結婚，不過翌年又再結婚，至2016年再次離婚。

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