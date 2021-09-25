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【遊戲熱話】任天堂宣布全新服務計劃　推經典Nintendo 64遊戲及手掣

科技 16:30 2021/09/25

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任天堂（Nintendo）在「Nintendo Direct 2021.9.24」綫上發布會中，公布Switch未來遊戲陣容，還推出全新服務計劃，以及經典遊戲手掣。

任天堂（Nintendo）於昨（24日）舉行「Nintendo Direct 2021.9.24」綫上發布會，公布Switch最新遊戲資訊之外，還推出全新服務計劃，以及經典遊戲手掣，以下就為大家回顧一下發布重點！

<<【機迷熱話】苦等四年！Switch終開放更新　可直接連接藍牙耳機

<<【機迷熱話】任天堂宣布　OLED版Switch 9月24日開放預售

任天堂在會上宣布，將在10月下旬推出「Nintendo Switch Online + 擴充包」計劃。用戶可在Switch主機遊玩Nintendo 64，以及SEGA Mega Drive等經典作品，並以3D高清畫質來重溫遊戲。

該計劃會率先提供8款N64及14款Mega Drive遊戲，當中包括：《瑪利歐賽車 64》、《星戰火狐 644》、《耀西物語4》、《薩爾達傳說：時之笛4》、《Win Back4》、《罪與罰 地球的繼承者4》等，日後官方會持續增加遊戲的收錄陣容。

為了配合經典主機遊戲的加入，官方表示，會同步推出NSO會員限定的「N64控制器」與「MD格鬥手把6B」，兩款手掣支援藍牙無線連線，價格為5,478日圓（約385港元）。

責任編輯：李寶如

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