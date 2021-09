【設計風波】江南布衣設計遭網民批評　指圖案文字令人感到「噁心」、不利兒童身心發育

▲ 江南布衣設計遭網民批評 指圖案文字令人感到「噁心」、不利兒童身心發育

內地設計品牌江南布衣(03306)設計的童裝衣服,因為圖案包含煉獄、以及「Welcome to hell」等英文字眼,而遭內地網民批評,指兒童正處於敏感年紀,有關的不當圖案可能會對兒童的身心發育有不利影響。事件持續發酵,除涉事的「迷糊天使」系列外,不少網民亦翻出過往在江南布衣購買的其他產品,指產品的圖案「噁心」、「細看真的可怕」,要求商家退貨。

內地網民熱議江南布衣

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

有內地網民日前發現,老人家為孩子買的江南布衣旗下品牌jnby by JNBY的童裝,印有「Welcome to hell」、「Let me touch you」、「I just need a foot」等的英文,還有各種煉獄圖片,質疑為何江南布衣團隊,在審核設計師的設計時,能夠通過這樣的圖案及文字。

江南布衣其後發表聲明指,有關設計元素來自古典畫作,不過網民並不賣賬,指有關圖案是「邪典」,不少曾經購買該公司服裝的顧客,翻出過往其他系列的服飾,研究其他圖案的意思,又指有些圖案「看著很恐怖」、「奇奇怪怪」、「神神叨叨」。

公司再度發聲明稱,近日旗下童裝品牌,收到消費者有關個別產品出現不恰當圖案的投訴,公司高度重視相關投訴,已經第一時間全面下架所涉商品系列、撤銷相關宣發物料,並成立專項小組啟動自查,希望通過全面回顧服裝設計及審批流程,建立更嚴格的內部審核機制,完善消費者體驗。

公司又指,目前已經開放消費者退貨去到,已購相關下架商品的消費者,可以去原購買渠道進行退貨。

江南布衣指,自成立之初,品牌以「自由的想象力」為理念,借助藝術的設計手法,創造更多童趣。而公司品牌紮根中國市場,一直推廣本土設計師的創意設計,初衷是希望能夠推廣更好更獨特的創意,也深知最重要的還是要傳遞美好的價值觀念。

江南布衣旗下的品牌包括JNBY、速寫、LESS等,公司在2016年來港上市。受消息刺激,公司昨日(9月25日)股價下挫13.2%,收報14.98元。

相關文章:【業績|服裝】江南布衣半年多賺87% 末期息連特息1.11元、周息率逾8厘

記者:梁安琪