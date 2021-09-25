【設計風波】江南布衣設計遭網民批評　指圖案文字令人感到「噁心」、不利兒童身心發育

▲ 江南布衣設計遭網民批評 指圖案文字令人感到「噁心」、不利兒童身心發育

內地設計品牌江南布衣（03306）設計的童裝衣服，因為圖案包含煉獄、以及「Welcome to hell」等英文字眼，而遭內地網民批評，指兒童正處於敏感年紀，有關的不當圖案可能會對兒童的身心發育有不利影響。事件持續發酵，除涉事的「迷糊天使」系列外，不少網民亦翻出過往在江南布衣購買的其他產品，指產品的圖案「噁心」、「細看真的可怕」，要求商家退貨。

內地網民熱議江南布衣

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有內地網民日前發現，老人家為孩子買的江南布衣旗下品牌jnby by JNBY的童裝，印有「Welcome to hell」、「Let me touch you」、「I just need a foot」等的英文，還有各種煉獄圖片，質疑為何江南布衣團隊，在審核設計師的設計時，能夠通過這樣的圖案及文字。

江南布衣其後發表聲明指，有關設計元素來自古典畫作，不過網民並不賣賬，指有關圖案是「邪典」，不少曾經購買該公司服裝的顧客，翻出過往其他系列的服飾，研究其他圖案的意思，又指有些圖案「看著很恐怖」、「奇奇怪怪」、「神神叨叨」。

公司再度發聲明稱，近日旗下童裝品牌，收到消費者有關個別產品出現不恰當圖案的投訴，公司高度重視相關投訴，已經第一時間全面下架所涉商品系列、撤銷相關宣發物料，並成立專項小組啟動自查，希望通過全面回顧服裝設計及審批流程，建立更嚴格的內部審核機制，完善消費者體驗。

公司又指，目前已經開放消費者退貨去到，已購相關下架商品的消費者，可以去原購買渠道進行退貨。

江南布衣指，自成立之初，品牌以「自由的想象力」為理念，借助藝術的設計手法，創造更多童趣。而公司品牌紮根中國市場，一直推廣本土設計師的創意設計，初衷是希望能夠推廣更好更獨特的創意，也深知最重要的還是要傳遞美好的價值觀念。

江南布衣旗下的品牌包括JNBY、速寫、LESS等，公司在2016年來港上市。受消息刺激，公司昨日（9月25日）股價下挫13.2%，收報14.98元。

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記者：梁安琪