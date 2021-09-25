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【來回港易】澳門出現輸入關聯病例　香港暫停從澳入境免檢疫安排

理財智慧 16:54 2021/09/25

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政府今日（25日）公布，因應澳門疫情的最新情況，即日晚上10時起，所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」計劃或「來港易」計劃，在入境香港後獲豁免強制檢疫安排。

澳門昨天深夜公布，確診一宗新型肺炎輸入關聯病例，患者是隔離酒店的27歲尼泊爾籍保安。

【筍工推介】投推署招聘行政助理 月薪2.3萬元 無要求特別技能 【見下頁

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因應澳門疫情有變，港府今表示，在抵港當天或之前14天曾逗留在澳門的人士，在抵港後將不會獲得豁免強制檢疫。如相關抵港人士未完成接種疫苗，必須進行14天家居強制檢疫；而已完成接種疫苗人士，則須進行7天家居強制檢疫。所有從澳門抵港人士均須按既定要求在指定時間進行檢測。

有關從澳門抵港人士的檢疫及檢測要求的詳情，可參閱政府2019冠狀病毒病專題網站

【三地通關】「回港易」今午夜起全面恢復 「來港易」將於本月15日推出 合資格內地澳門居民來港免隔離 【見下頁

政府發言人說︰「上述安排於9月25日晚上十時起生效，即使在此前已通過『回港易』計劃或『來港易』計劃，預約名額入境香港的人士，亦不會獲豁免強制檢疫。政府會向已在上述２個計劃下預約名額入境香港而受影響的人士發出手機短訊，通知他們有關的最新安排。」
 

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撰文 : 陳楚琨

來港易 回港易 新冠肺炎 冠狀病毒 疫情 澳門 香港 酒店

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