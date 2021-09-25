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【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色

理財智慧 14:42 2021/09/25

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位於港島炮台山海濱的「東岸公園主題區（第一期）」於今日（25日）正式開放。

公園面積約9,800平方米，位於屈臣道以西，原為中環灣仔繞道工程用地。市民可從炮台山港鐵站經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達，步程只需約7分鐘。　

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主題區的入口位於中環灣仔繞道行車天橋下，建築師以「窗戶」為設計概念，把大小不一的窗框融入欄杆、戶外裝置及矮壆的設計，遊人所見的景色仿似是從一扇窗向外望。另外，為讓市民欣賞維港景色時，同行的孩童能盡情玩樂，場地內設有兒童平衡車試驗空間；建築師亦善用場地特點，於部分陸地斜面海堤上設置遊樂滑梯和安全地墊。主題區亦是寵物友善場地，市民可帶同繫上牽繩的寵物到訪。主題區將會24小時開放。

場地的一大特色，是設有第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤。防波堤長約100米，讓市民從維港內海以新角度欣賞香港迷人的海岸線。在防波堤末端可近乎360度飽覽維港景色，而其上的中環灣仔繞道東面排風口為配合海濱景緻而特別設計，曾於外觀設計比賽獲獎。

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此外，場地亦會展出首個以維港為主題的大型字型藝術裝置。為鼓勵更多持份者及藝術團體參與海濱建設，發展局和海濱事務委員會於去年7月至9月，舉辦「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽。由黃鋈暉和林熹敏設計的優勝作品「香港之光」會在場地展出。

在開幕典禮上，多個本地環保時裝品牌為海濱設計了一系列的服飾，聯同不同年齡的社區人士在防波堤進行時裝表演，藉此推廣海濱發展願景中的社區共融及可持續發展的理念。時裝表演的服飾會在場地展出至10月2日。

【周末好去處】香港首個車仔展明於D2 Place登場 舉辦一連兩日 更有限量車款現身 (多圖) 【見下頁

主題區剩餘部分的設計工作已開展，預計可配合「東區走廊下之行人板道」的工程，在2024年起一同逐步開放予市民享用。

為貫徹「先駁通、再優化」的海濱發展理念，路政署於毗鄰的繞道剩餘工程仍在進行期間，率先釋出部分用地讓公眾使用。有關工程亦屬65億元優化海濱專項撥款下的13個工程項目之一。發展局局長黃偉綸在同四的開幕典禮致辭時指:「我們預期本年底可開放『渡輪碼頭畔主題區（第二期）』、『水上運動及康樂主題區（第二期）』，以及『活力避風塘主題區』，將現時開放的維港海濱進一步延長至25公里。」

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撰文 : 陳楚琨

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