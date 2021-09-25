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【晶片短缺】全球晶片荒持續 馬斯克料明年有望解決

環球政經 15:31 2021/09/25

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全球晶片供不應求持續影響各行各業，特別是車用晶片不足，令多家汽車製造商減產，並影響成千上萬的工人。究竟晶片短缺問題要持續多久？Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）本周給出了一個樂觀預期。

馬斯克本周五（24日）出席一個綫上科技活動時稱：「晶片短缺是一個短期問題，並非長期問題」，他預估這場危機有望在明年結束。他表示：「現在有很多半導體工廠正在籌備當中，我認為到明年我們將擁有良好的產能。」

但晶片短缺已經造成了巨大損失，AlixPartners顧問公司預期，晶片短缺將令全球汽車業今年損失770萬台產量，相當於收入損失2,100億美元。

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編輯：李勝男

汽車 經濟 編輯 Tesla

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