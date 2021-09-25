【內房危機】網傳融創向紹興政府去信求助　有關報道已刪除

▲ 網傳融創向紹興政府去信求助 有關報道已刪除

恒大集團（03333）事件火燒連環船，市場憂慮內房「爆煲」事件還會陸續有來。據內媒《風財訊》引述一份網上流傳的信件，指融創中國（01918）的紹興分部向當地政府求助，信中提及「今年是地產行業的轉折之年，也是環境變化最劇烈、最顛覆的一年」，又指融創紹興分部的日常經營工作舉步維艱、日益惡化，希望政府能夠給予政策上的專項支持。不過有關報道的原文目前已被刪除。

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該報道引述信中內容指，自今年6月3日以來，紹興多次出台樓市管控政策，包括限購限售、二手房指導價等政策，同時又限制網簽、收緊房貸額度幾近停貸，「調控的嚴厲程度不可謂不大」。

「黃酒小鎮」僅收回不足3億元現金 每周只賣出一兩套房子

信中又以融創中國在紹興的產城項目「黃酒小鎮」為例，指目前該項目已經投入77億元（人民幣，下同）資金，項目的住宅地塊銷售在今年8月份開啟，受慘淡低靡的市場行情影響，目前僅收回不足3億元現金，每周只能賣出一兩套房子。目前集團的現金流流動性也碰到很大的障礙和困難，龐大的經營支出源源不斷，每年資金成本將近8個億，項目的收支已經完全失衡、陷入絕境，項目已經難以為繼。

信中續指，在目前人行銀監調控的背景下，融創紹興的8個項目的預售資金監管達40多億元，加上已經投入的資金，合計將近117億元的資金沈澱，同時因網簽進度受限、積壓嚴重，公司有將近600套沒有網簽，涉及按揭金額近10億元。

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