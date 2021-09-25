  • 32°C
香港時間 : 2021925日 (六) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】網傳融創向紹興政府去信求助　有關報道已刪除

股市 12:51 2021/09/25

分享：

網傳融創向紹興政府去信求助　有關報道已刪除

恒大集團（03333）事件火燒連環船，市場憂慮內房「爆煲」事件還會陸續有來。據內媒《風財訊》引述一份網上流傳的信件，指融創中國（01918）的紹興分部向當地政府求助，信中提及「今年是地產行業的轉折之年，也是環境變化最劇烈、最顛覆的一年」，又指融創紹興分部的日常經營工作舉步維艱、日益惡化，希望政府能夠給予政策上的專項支持。不過有關報道的原文目前已被刪除。

恒大汽車深夜宣布財困，若未能引入戰投或出售資產，對恒馳量產存重大負面影響【下一頁】

該報道引述信中內容指，自今年6月3日以來，紹興多次出台樓市管控政策，包括限購限售、二手房指導價等政策，同時又限制網簽、收緊房貸額度幾近停貸，「調控的嚴厲程度不可謂不大」。

「黃酒小鎮」僅收回不足3億元現金   每周只賣出一兩套房子

信中又以融創中國在紹興的產城項目「黃酒小鎮」為例，指目前該項目已經投入77億元（人民幣，下同）資金，項目的住宅地塊銷售在今年8月份開啟，受慘淡低靡的市場行情影響，目前僅收回不足3億元現金，每周只能賣出一兩套房子。目前集團的現金流流動性也碰到很大的障礙和困難，龐大的經營支出源源不斷，每年資金成本將近8個億，項目的收支已經完全失衡、陷入絕境，項目已經難以為繼。

信中續指，在目前人行銀監調控的背景下，融創紹興的8個項目的預售資金監管達40多億元，加上已經投入的資金，合計將近117億元的資金沈澱，同時因網簽進度受限、積壓嚴重，公司有將近600套沒有網簽，涉及按揭金額近10億元。

相關文章：【內房股】萬達酒店遭融創終止酒店管理合作　獲賠1.33億人幣、融創低開2.8%

【新股IPO】融創擬分拆室內滑雪場業務　最快明年在港上市

【恒大3333】恒大傳資金優先用於「保交樓」　用錢須地方政府批准

港股 融創中國（01918） 民企內房股 中國恒大（03333） 恒大

上一篇文章

【高息股攻略】煤炭需求上揚　四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘

下一篇文章

【互聯網監管】《超人迪加》都要下架？　此前被指涉持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸情節
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒指夜期+ADR】阿里創新低後美股續跌　夜期再跌187點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里創新低後美股續跌　夜期再跌187點（不斷更新）
【恒大違約倒數】恒大美元債持有人稱未如期收息、收市跌逾11%　傳中國要求地方政府為恒大破產準備
【恒大違約倒數】恒大美元債持有人稱未如期收息、收市跌逾11%　傳中國要求地方政府為恒大破產準備
【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑　恐令英電訊業價格上升及服務變差
【長和賣鐵塔】長和賣鐵塔予Cellnex遭英國電訊質疑　恐令英電訊業價格上升及服務變差
【Bitcoin】比特幣一小時插約2000美元　人行、發改委再出手封殺虛擬貨幣（附全文）
【Bitcoin】比特幣一小時插約2000美元　人行、發改委再出手封殺虛擬貨幣（附全文）
【恒大3333】恒大汽車被指欠薪及拖欠供應商　股價曾跌23%破底
【恒大3333】恒大汽車被指欠薪及拖欠供應商　股價曾跌23%破底