【可持續時尚】港時裝設計師重視可持續發展議題　夥大企推環保時尚

▲ 時裝設計師徐逸昇（Angus）於2014年創辦個人可持續時裝品牌，在設計、生產及銷售過程中，貫徹可持續發展概念，以達至環保目標。（黃建輝攝）

環保時尚逐漸抬頭，可持續發展在時裝界早已成為大勢所趨。本地時裝設計師徐逸昇（Angus），在品牌建立初期便以此為目標，由整個設計至銷售過程中，貫徹可持續發展概念。他更在本地積極推動環保教育企劃，讓品牌成功獲不少大型企業注目，漸打響知名度，喚起大眾對環保時裝的關注。

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融入科幻元素 盼呈現故事性

Angus表示，創作靈感通常源自於科幻電影以及自身經歷。他喜愛在時裝設計中融入科幻電影元素，「因科幻給予人一種無窮無盡的感覺，具有豐富想像空間。希望每一季推出的衣服能呈現一種故事性。」他解釋，本季最新推出的時裝系列，就以「物種融合」為題，透過不同布料拼砌，來展現出時裝的機能性、未來感等特色。

時裝行業被喻為全球第二大污染產業，業內近年追求可持續發展。Angus認為，「作為設計師有很大責任要做出改變。」他續指，設計師可控制物料選擇、生產、供應鏈等環節，並有責任在環保方面付出更多。他表示，可持續發展是品牌成立的初衷，日後會繼續在設計、生產及銷售過程中堅守理念。

他舉例指，設計時會以可持續、耐穿及不過時作為重點，傾向使用一些耐用、質地較佳的物料，提高衣物的持久度。他也計劃未來在產品概念上實現環保，「將來或不會推出整套系列，可能是一個袖口或領口，將客製化的元素放入設計中，可避免過季，同時亦能維持新鮮感，減少衣物浪費。」

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為有效推廣環保時裝概念，在創業初期，Angus亦成立了「ANCares愛心教育企劃」。他回憶，品牌曾與國泰航空合作，將舊有的紅色制服布料再造利市封。有大型品牌主動邀請合作，Angus形容是一個難得的機會。自從之後，品牌陸續接獲不少合作，如綠色和平、太古地產、酒店及H&M等企業或機構，品牌知名度逐漸擴大。

近年社會環保意識提高，可持續發展、ESG概念大熱，時裝行業亦不例外。Angus觀察到，現時不少本地設計師品牌，大型國際企業、NGO機構等，均大力推廣可持續發展，願意在品牌經營中注入環保元素。

Angus提及，很多大型企業及品牌，為實踐環保相關理念，會主動與本地設計師合作，推行環保項目作推廣，「比起品牌建立初期，現時市場機會很多，發揮的空間也比以前更大。」他又指，近年環保時尚風氣盛行，企業對環保時裝品牌提供更多支援，大型服裝零售商設有舊衣回收計劃，也有更多港人會選擇二手衫。反映整個風氣正不斷改變中，大眾對環保時尚的接受程度提高。

疫下曝光率減 品牌更重教育

談及疫情影響，他指疫情下難到外國參與時裝周，導致品牌曝光率及吸引買家的機會減少。期間，品牌更着重在環保方面作教育推廣，讓消費者接觸新概念。隨着疫情逐漸穩定，展覽也恢復實體形式舉行，本月該品牌在CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）中，發布新一季時裝系列，下月亦會趕赴上海發布新品，接觸不同受眾及買家。

供可持續解決方案 瞄準網購

品牌成功以環保設計打響名堂，Angus透露，去年品牌銷售額達到7位數字，近年品牌趨向多元化，不僅作為一個時裝品牌，更為行業和其他品牌提供可持續解決方案。未來發展方面，品牌正與酒店合作推出新制服，計劃今年底開展項目。另外，Angus亦瞄準網購新趨勢，將與本地大型服裝零售商，以及數間網店合作，在綫上綫下增加銷售點，方便全球消費者購買。

記者：李寶如