【恒大危機】恒大汽車承認資金嚴重短缺 正洽售部分養生谷項目及海外資產 若無進展勢影響恒馳量產

周五急挫23%，處於財困危機的中國恒大(03333)旗下新能源汽車平台恒大汽車(00708)發出公告，鑒於集團流動性的問題，在「恒大‧養生谷」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。截至目前集團為部分項目爭取復工未獲得重大進展。 恒大汽車表示，正洽商引入新投資者，及積極與潛在投資者商討出售本集團的部分養生谷項目和海外資產，以提升整體效率和補充營運資金。惟目前能否實現上述潛在出售尚有不確定性。

【騰訊700】騰訊傳近日申請 近百個「元宇宙」商標 詳情請看【下一頁】

恒大汽車表示，一旦引入戰略投資及潛在資產的出售在短期內未達到任何進展，將導致集團缺乏進一步資金投入，預計會影響日常運作，令員工工資的支付情況及其他開支支付情況繼續惡化，同時影響新能源汽車研發進展，對集團新能源汽車量產存在重大負面影響。

集團亦承認，面對資金嚴重短缺的問題。鑒於流動性壓力，集團出現部分日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應的情況。 考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，集團無法保證繼續履行有關合同下的財務義務。

【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股 詳情請看【下一頁】

同場加映 【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機