▲ 【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港 恐又伺機減持

阿里巴巴 （09988） 外資大戶再搬千億元大貨來港，內地監管風暴未止，身陷風眼的阿里巴巴昨日再創在港第二上市後股價新低，沽壓強勁，或與阿里巴巴美股股東搬貨到港伺機減持有關。

據聯交所中央結算系統持股紀錄（CCASS）資料顯示，阿里巴巴美股ADS託管行花旗持倉在9月17日大增6.71億股，佔總股本約3.09%，以當日收市價154.9元計，股份價值超過1,039.4億元，導致花旗的阿里倉位再度水漲船高，持有高達約36.89億股，佔總股本約17.01%，股份價值超過5,714.49億元。

轉倉料頻密 股價或偏軟

託管行花旗在香港的持倉變化一向是大戶倉位風向標，花旗增加阿里巴巴倉位後，隨着接二連三減持，阿里巴巴股價走勢同期偏軟。

花旗在大額轉倉第二個交易日（即9月20日）即見大戶減持，單日減少約428.3萬股，以當日收市價151.5元計，貨值約6.5億元。

連同今次轉倉行動，阿里巴巴股東由2019年11月第二上市後至今已第四度搬大倉到香港託管行花旗，今年阿里股價走勢轉弱的情況下，轉倉行動似乎變得更頻頻。阿里巴巴在香港CCASS的股份，已增至49.86%。

翻查資料，託管行花旗上一次大增阿里倉位是在今年6月1日及7日，當時有大戶再搬17.25億股8.5%大貨來港，讓花旗持倉再增至18.79%，其後大戶逐步減持，倉位反覆回落9月16日的13.92%低位，期間倉位減少10.57億股，粗略以期間股價收市低位151.5元計算，外資股東料套現貨值1,601億元，日均沽貨22億元。

回望股價表現，阿里巴巴由6月7日的212元，回落至9月17日的154.9元，期間減幅達到26.9%。

花旗3月下旬持倉曾增至17.79%

此外，託管行花旗在3月22日持倉顯示，大戶再搬9%大貨來港，帶動花旗持倉增至17.79%，其後花旗持倉在5月31日曾減至11.9%，假設外資股東悉數沽貨，粗略以當日收市價計，外資股東日均沽貨58億元，共套現近2,700億元。

阿里巴巴近期沽壓強勁，除了監管因素，大戶動向值得留意，相信隨着更多大戶轉倉行動出現，阿里巴巴近期走勢仍然偏軟。

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記者：李哲毅