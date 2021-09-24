【新股IPO】新浪微博傳已秘密遞交來港第二上市申請

引述外電報道，在美國上市的中國社交媒體平台新浪微博已秘密遞交在香港第二上市申請，集資最多10億美元。瑞信、中信里昂及高盛正就有關上市計劃展開工作。

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消息指新浪微博最快年內實現在港第二上市，但時間表要視乎內地何時公布監管科技巨擘及數碼安全問題的詳細規則。不過對於上市一事，新浪微博表示不予置評。

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早於今年初其實已盛傳微博已聘請高盛、瑞信、中信里昂安排下半年香港第二上市，預計集資最多7億美元（約54億港元）。

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微博目前的月活躍用戶超過5.1億，除了新浪之外，阿里巴巴 （09988） 亦為微博股東，根據微博2019年年報，阿里巴巴持有30%的微博普通股，投票權為15.8%，為微博第二大股東。

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記者：張以正