【新股IPO】堃博醫療2216掛牌潛水近兩成 一手帳面蝕1850元

堃博醫療（02216）今日首日掛牌，可惜表現強差人意，其股價低開3.7%報18元，午後低見14.6元，收市報15元，招股價18.7元跌19.8%；全日成交1,982萬股，涉資3.18億元；以每手500股計，一手帳面蝕1,850元。該股是次以招股上限18.7元定價，其招股價範圍介乎17.2元至18.7元，聯席保薦人為高盛和海通。

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堃博醫療是次上市獲得10名基石投資者認購，合共9,100萬美元金額，包括UBS AM Singapore、Lake Bleu Prime、雪湖資本、CEPHEI、Summer Healthcare Fund、Springhill Master Fund Limited、Artisan China Post-Venture Fund、Valliance Fund、Emerging Fund、Worldwide Fund。

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是次集資所得，其中49.9%用於核心產品研發和商業上市提供資金；21%用於RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%用於其他產品及候選產品；9.2%用於擴大生產廠房的生產線提供資金；13.2%用於通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金；9.2%用於營運資金。

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記者：張以正