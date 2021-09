曾不當觸摸前上司 CNN男主播遭翻舊帳

因性侵醜聞辭職的紐約前州長科莫(Andrew Cuomo),家族再有成員涉同類醜聞。於美國有綫新聞網絡(CNN)任職的科莫胞弟克里斯(Chris Cuomo)遭前上司指控,多年曾不當觸摸她的臀部。科莫回應指,事發在16年前,事後已向她道歉。

事件女主角Shelley Ross在《紐約時報》撰文,重提發生在2005年的舊事。事發在上城西區(Upper West Side)一間酒吧,於吧內舉行派對期間,克里斯上前向她打招呼,並觸摸她的臀部。

當時她於ABC任職管理層,是克里斯在美國廣播公司(Chris Cuomo)的上司,事發時她的丈夫亦在場,更目睹事件。

她稱克里斯事後向她發電郵道歉,稱對事件感羞愧,指自己作為丈夫,亦不希望太太遇同樣事件。

他在電郵中指,「我將牢記今次教訓,無論遇到你時心情有多愉快。(I will remember the lesson, no matter how happy I am to see you),並提及男演員斯萊特(Christian Slater)因同類事件惹上官非,指斯萊特有不良意圖,而他沒有。

Shelley Ross質疑克里斯純粹是因事件被她丈夫看到而感尷尬,又提到克里斯是先向她的丈夫道歉。惟她稱對克里斯沒有惡意,亦不想累他失去現時的工作,並稱克斯里的反應顯示他當時亦明白事態嚴重,重提舊事是想強調何謂問責。

克里斯事後回應,承認確有其事,但強調當時二人都知,事件與性無關,而且於16年前在公眾場合發生,自己已真誠道歉。

責任編輯:林建忠