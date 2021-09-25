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【周末好去處】「咖啡 x 綠色生活」文創市集　營造小確幸

商業 10:00 2021/09/25

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生活節奏愈來愈急促，很多人都希望在日常生活當中尋找小確幸。屯門市廣場聯乘麥田捕手，舉行4000呎的文創市集，以「咖啡 x 綠色生活」為主題，網羅超過30個本地特色自家品牌，售賣各式精品咖啡包括咖啡豆、冷萃咖啡、咖啡掛耳包、手沖咖啡器具等。

日期：即日至9月29日 
時間：中午12時至晚上9時 
地點：屯門市廣場1樓中央廣場 

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  • 編輯：梁巧恩

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