【周末好去處】「咖啡 x 綠色生活」文創市集 營造小確幸 商業 10:00 2021/09/25 分享： 生活節奏愈來愈急促，很多人都希望在日常生活當中尋找小確幸。屯門市廣場聯乘麥田捕手，舉行4000呎的文創市集，以「咖啡 x 綠色生活」為主題，網羅超過30個本地特色自家品牌，售賣各式精品咖啡包括咖啡豆、冷萃咖啡、咖啡掛耳包、手沖咖啡器具等。 日期：即日至9月29日 時間：中午12時至晚上9時 地點：屯門市廣場1樓中央廣場 ▼點擊圖片放大 +4 +3 編輯：梁巧恩 相關文章 【傳遞味道】日本研發味道重現技術 於飲食節目、商業廣告共享味道 2021/09/24 【傳遞味道】日本研發味道重現技術 於飲食節目、商業廣告共享味道 【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕 擬大規模擴充 明年中香港開50間（多圖） 2021/09/23 【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕 擬大規模擴充 明年中香港開50間（多圖） 【疫市營商】咖啡文化普及 家用咖啡機疫下銷售增2成 2021/09/24 【疫市營商】咖啡文化普及 家用咖啡機疫下銷售增2成 【咖啡ESG】Blue Bottle Coffee承諾2024年碳中和 今年內半數美國咖啡店零廢經營 2021/09/24 【咖啡ESG】Blue Bottle Coffee承諾2024年碳中和 今年內半數美國咖啡店零廢經營 你可能感興趣 【傳遞味道】日本研發味道重現技術 於飲食節目、商業廣告共享味道 16:34 2021/09/24 【傳遞味道】日本研發味道重現技術 於飲食節目、商業廣告共享味道 【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕 擬大規模擴充 明年中香港開50間（多圖） 14:44 2021/09/23 【疫市開店】過江龍Flash Coffee首間香港分店開幕 擬大規模擴充 明年中香港開50間（多圖） 【疫市營商】咖啡文化普及 家用咖啡機疫下銷售增2成 11:43 2021/09/24 【疫市營商】咖啡文化普及 家用咖啡機疫下銷售增2成 屯門 好去處 咖啡 市集 屯門市廣場 屯門市廣場 tmt plaza 家品 綠色生活