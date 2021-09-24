【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍

譚仔國際（新上市編號：02217）踏入第二日招股，綜合多間券商借出孖展記錄，截至周五（24日）暫借出約逾16億元孖展額，相當於公開發售部份超額認購約10.5倍。譚仔國際自周四（23日）起至下周二（28日）招股，是次計劃發售3.35008億0股股份，其中90%將作國際發售，10%將作香港公開發售；招股範圍介乎每股3.33元至4.17元，一手1000股，每手入場費4212元。10月7日掛牌；國泰君安為獨家保薦人。

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【新股IPO】譚仔國際申請上市 米線的故事，【見下頁】

是次集資所得，其中約57.4%將用於擴大香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；約9.4%擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

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記者：張以正