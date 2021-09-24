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【美股焦點】三大指數齊跌   人行批虛擬貨幣屬非法金融活動　區塊鏈板塊下跌

股樓投資 21:59 2021/09/24

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美股三大指數周五（24日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌111.57點及0.32%，報34,653.25點，標準普爾500指數跌17.77點及0.40%，報4,431.21點，納斯達克指數跌94.64點及0.63%，報14,957.60點。

中國人民銀行等多部門發文稱虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，虛擬貨幣價格隨即下跌，截至周五晚上9時46分，比特幣下跌6.08%，報41,727.59美元，以太幣下跌9.39%，報2,854.85美元。區塊鏈板塊下跌，第九城市（NCTY）跌7.38％、比特礦業（BTCM）跌6.46％、Coinbase（COIN）跌2.43%。

受供應鏈阻礙影響，Nike（NKE）第一季收入按年增16%，遜市場預期，Nike跌6.44％。

同場加映：【孫子市法】儲局轉鷹都唔驚 恒大重組有憧憬

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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