【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥木匠及鐵匠 拔罐竟非常流行

鄰近撒哈拉沙漠的Rissani城鎮，集中政府部門、學校、醫院、銀行、住宅、餐廳及市集等等，雖稱不上是大城市，但仍主要是核心的地方。

而Rissani有一個相當大的市集，由於市集四通八達，容易迷路，市集售賣不同的乾濕貨，應有盡有，記念品商店多不勝數，可惜疫情關係，這些商店變得相當冷清了。

有次穆罕默德說爸爸工作用的斧頭爛了，需要維修，聽後，心裏想着「斧頭」如何維修?

下午穆罕默德開車到Rissani，約一小時的車程到達了；他拿著「斧頭」步入市集內，有一個範圍專給鐵匠及木匠聚集經營的地方，他們有售賣全新貨品外，也有專門修復工具，穆罕默德橫貫多個檔口後，終於找到合適的商店，他和店員交談後將個「斧頭」放下，須半小時後回來。

穆罕默德善用時間，其實又趁機去理髮店剪髮，我就坐在旁邊等他，發現該店除理髮之外，還有拔罐服務，店內展示工具及旅客拔罐的相片，我留意到這些拔罐工具來源地是中國。

我看到鄰店的理髮店同樣也有提供拔罐服務，此時，一名理髮師即向我展示手提電話內拔罐的相片，滔滔不絕介紹，我只是看着默不作聲 (避免穆罕默德又像伯父一樣長氣又長氣，他不喜歡我遇陌生人交談)；原來拔罐在摩洛哥頗受歡迎，當中不乏是遊客。

穆罕默德完成剪髮，取回斧頭，又去木匠店更換斧頭握柄把手，原來他們的分工相當細緻，而木匠檔也售賣林林總總不同的物品，如碗、碟、湯匙及擺設，全是實木，沒有底色，原汁原味。

而鐵匠工作包括錘子、鋸、鉗子、炊具、農具及售裝飾品等等。鐵匠及木匠工作真係由外到內，包羅萬有，遊客到來也可發掘到不少新鮮事。

整個斧頭修復後，如新的一樣，費用約30 DH （約27元港幣）；穆罕默德說，給爸爸一個新斧頭工作，他一定高興。他們揾食艱難，不容易棄置物件，更懂得惜物。

▲ 沒有華麗設計的鐵匠店

▲ 這是售賣斧頭握柄把的木匠店

▲ 木匠拿著修復後的斧頭。

▲ 本地人也嘗試拔罐

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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