【環球股市】印度股市年內升逾兩成半　Sensex指數首破6萬點

印度經濟今年從疫情中復甦，帶動當地股市強勁反彈，代表當地股市的印度SENSEX指數周五 (24 日) 再次創下新高，受益於科技股和房地產股上漲，該指數首次突破 60,000大關，年內升幅高達25.44%。

分析師認為，由於當地推進疫苗接種速度，令市場感到樂觀，同時緩解了對於疫情的擔憂，因此當地股市或有可能進一步上漲。去年3月受到新冠疫情衝擊，當地經濟陷入停滯，印度SENSEX指數一度跌至27,590點，隨後便不斷反彈，自低位累計升逾117.6%，是同期表現最好的股市之一。

當地股市亦吸引環球投資者的目光，環球寬鬆貨幣政策下，央行利率降至歷史地位，令投資者更加偏好高風險資產，數據顯示，全球流入印度的資金高達90億美元，預計是連續第三年出現淨流入。同期資金流出南韓、馬來西亞等市場。

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编辑：李勝男